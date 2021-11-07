Develi Belediyespor yükselişini sürdürdü

Erkekler 1.
Lig ekiplerinden Develi Belediyespor, ligin 5.haftasında sahasında Şanlıurfa Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 5.haftasında evinde Şanlıurfa Belediyespor'u konuk etti. Mavi beyazlı ekip salondan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak, üst üste üçüncü ligdeki dördüncü galibiyetini aldı.
Salon: Develi Spor Salonu
Hakemler: Cenk Kaçamaklı, Sezay Şahin
Develi Belediyespor: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Hasan Balcıoğlu, Tarık Hepsen, Anıl Tokat, Selim Sultan Arıman, Fatin Ürün, Bünyamin Aslan, Alexandr Kovalev, Pires Reis, Yusuf Erdem, Berkan Eryüz, Oktay Tetik, Çağatay Durmuş
Şanlıurfa Belediyespor: Selam Tuğrul, Osman Çağlar Göksu, Cihan Karakuş, Hamza Güzel, Fahri Saraç, Muhammed Can Pulluk, Burak Algın, Tarık Aslan, Halil İbrahim Baydil, Metehan Bostanoğlu
Setler:
1.Set: 25-15
2.Set: 25-16
3.Set:25-21