Develi Belediyespor zirve takibini sürdürüyor

haftasında deplasmanda oynadığı maçta Şanlıurfa Belediyespor'u 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden haftasında deplasmanda Şanlıurfa Belediyespor'u 3-1 mağlup etti ve lider TÜRŞAD ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Salon: Şanlıurfa Yenice Spor Salonu

Hakemler: Mahmut Karaca, Ömür Özdemir

Şanlıurfa Belediyespor: Sehmuş Alkan, Selman Tuğrul, Sadık Efe Özbey, Osman Çağlar Göksu, Cihan Karakuş, Fatih Durukan, Samet Gümüş, Fahri Saaç, Muhammet Can Pulluk, Burak Algın, Göktuğ Polat, Halil İbrahim Baydil

Develi Belediyespor: Murat Karakaya, Gökhan Çatal, Hasan Balcıoğlu, Tarık Hepsen, Anıl Tokat, Selim Sultan Arıman, Fatih Ürün, Bünyamin Aslan, Alexander Kovalev, Fernando Pires, Yusuf Erdem, Berkan Eryüz, Mertcan Akın, Çağatay Durmuş

Setler:

1.Set: 21-25

2.Set: 21-25

3.Set: 25-17

4.Set:17-25