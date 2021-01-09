İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Develi Belediyespor'a yeni transfer

Develi Belediyespor ligin ikinci yarısı öncesi kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi.


Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grupta zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor, 1.Lig takımlarından Niksar Belediyespor'da Enes Burak Aktürk'ü kadrosuna kattı. Ligin ilk yarısını zirvede tamamlayan Develi Belediyespor ligin ikinci yarısında umut dolu. Uzun süredir takipte olduğu başarılı ve tecrübeli pasör oyuncusu Enes Burak Aktürk'ü transfer etti. Kayseri'ye gelen başarılı oyuncu takıma katılarak çalışmalara başladı.


Develi Belediyespor antrenörü Murat Demirci yaptığı açıklamada, " Enes Burak bizim daha önceden takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Sonrada şartlar müsait oldu, oyuncuyu kadromuza kattık. Bu transfer takımımızın gücüne güç kattı. Çok memnunum, İnşallah her şey düşündüğümüz gibi olur. Takımımız önce Play-Off'a ardından da 1.Lige çıkar" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.