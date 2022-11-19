Efeler Lig ekiplerinden Develi Belediyespor'da Aykut Lale dönemi başladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor, baş antrenör Bahadır Aksoy ile yollarını ayırdı ve yerine Aykut Lale ile anlaştı. Anlaşmanın sezon sonuna kadar yapıldığı öğrenildi. Son olarak Solhanspor'u çalıştıran 1968 doğumlu baş antrenör Aykut Lale bundan sonraki süreçte Develi Belediyespor'un başarısı için görev yapacak.

Mavi beyazlı takımın yeni baş antrenörü Aykut Lale bugün oynanacak olan Galatasaray maçını tribünden izleyecek ve yarın yeni takımı ile ilk antrenmanına çıkacak.