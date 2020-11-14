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Develi Belediyespor'da hedef galibiyet

Develi Belediyespor ligin 4.

haftasında yarın kendi sahasında Pema Koleji'ni konuk edecek.


Türkiye Voleybol Federasyon Erkekler 2. Lig 3. Grupta mücadele eden haftasında Konya ekibi Pema Koleji'ni ağırlayacak. Develi Belediyespor yarın oynayacağı Pema Koleji maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenman ile tamamlayacak ve ardından maç saatini beklemeye başlayacak.


Oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Develi Belediyespor topladığı 6 puanla zirve takibini sürdürüyor. Yarın oynayacağı Pema Koleji maçını kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen Develi Belediyespor'da keyifler ve moraller yerinde.


Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonunda oynayacak olan Develi Belediyespor ile Konya Pema Koleji karşılaşması saat 14.00'de başlayacak.

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