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Develi Belediyespor'da play-off heyecanı

Develi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ankara’da düzenlenecek Erkekler 1.

Develi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ankara'da düzenlenecek Erkekler 1. Lig play-off müsabakalarında ter dökecek.


Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde B Grubunu lider olarak tamamlayan Develi Belediyespor, Efeler Ligi'ne giden yolda play-off'a katılma hakkı kazanmıştı. Mavi beyazlılar, 21-23 Mart tarihleri arasında Ankara oynayacağı maçlarla 1. Grup'u ilk iki sırada bitirip finale yükselmeyi hedefliyor. Kayseri temsilcisi, 1. Grup'u ilk iki sırada bitirmesi halinde ve finalde 2. Grup'tan gelecek rakibini elemesi durumunda Efeler Ligi'ne yükselebilecek. Tüm maçlar Ankara Başkent Spor Salonunda oynanacak.


Develi Belediyespor'un play-off yarı final maç takvimi şu şekilde:


21 Mart 2022 Pazartesi


16.30 Develi Belediyespor-Akkuş Belediyespor


22 Mart 2022 Salı


18.30 Develi Belediyespor-İstanbul BBSK


23 Mart 2022 Çarşamba


17.30 Develi Belediyespor-Bursa Hekimoğlu Global

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