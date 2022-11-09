Develi Belediyespor'da Spor Toto hazırlığı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor, 12 Kasım Cumartesi günü Ankara'da Spor Toto ile karşı karşıya gelecek.

Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıklarını Develi'de sürdürüyor. Spor Toto ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Son haftalarda çok şanssız yenilgiler alıyoruz. Kıl payı sayılarla giden setler yaşıyoruz. Efelerimize güvenimiz tam. Spor Toto maçını kazanarak çıkışa geçecekler” diye konuştu.

12 Kasım'da oynanacak olan karşılaşma öncesinde Develi Belediyespor 8 puan ile 10. sırada, Spor Toto ise 6 puan ile 13. sırada bulunuyor.