Develi Belediyespor'dan çift transfer

Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor kadrosuna iki yeni isim dahil etti. Ligde tam 11 maçtır galibiyete hasret olan mavi beyazlılar dış transferde Tokat Belediyesi Plevnespor'dan libero Ali İhsan Heper'i ve Çin takımlarından Hebei Hairui forması giyen pasör Yurii Syntasia'yı kadrosuna kattı.

Develi Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “ Develi Belediyespor ailemize hoş geldiniz diyor, takımımıza vereceğiniz katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz” denildi.