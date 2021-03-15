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Develi Belediyespor'u Play-Off final grubu maç saatleri belli oldu

Ankara’da oynanan 2.

Ankara'da oynanan 2. Lig Play-Off maçlarında iki galibiyet, bir yenilgi alarak Play-Off finaline kalan Develi Belediyespor'un finaldeki rakipleri ve maç programı belli oldu.


Develi Belediyespor, Ankara'da oynanan final maçlarında Ürgüpspor'a 3-0 yenilirken Karacabey Belediyespor'u 3-1, Viranşehir Eğitim Gücü'nü 3-0 yenerek finale yükselen 8 takım arasına ismini yazdırmıştı. Ankara'da 21-23 Mart tarihleri arasında oynanacak olan final maçlarının eşleşmeleri ve maç programı açıklandı. Buna göre Develi Belediyespor, Ankara Anadolu Voleybol, Antalya Korkuteli Belediyespor ve TED Ankara Kolejliler takımları ile eşleşti. TVF Voleybol TV'den de canlı yayınlanacak olan ve Ankara Beştepe Spor Salonu'nda oynanacak olan maçların programı şöyle:


21 Mart 2021 Pazar Saat 16:30


Develi Belediye spor


Ankara Anadolu Voleybol



22 Mart 2021 Pazartesi saat 16:30


Develi Belediye Spor


Korkuteli Bel.



23 Mart 2021 Salı saat 15:30


Develi Belediye Spor


TED Ankara kolejliler

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