Develi Belediyespor'un Play-Off Yarı finalinde rakipleri ve maç programı belli oldu

Grubu üçüncü sırada tamamlayarak Play-Off Grubu'na kalan develi Belediyespor'un rakipleri belli oldu. Kayseri ekibi Play-Off yarı finalinde Ürgüpspor, Bursa Karacabey Belediyespor ve Şanlıurfa Viranşehir Eğitimgücü takımları ile eşleşti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grup'ta mücadele eden Develi Belediyespor ligin son maçında aldığı mağlubiyetle sezonu 39 puanla kapattı. Develi Belediyespor oynadığı 16 maçta 13 galibiyet alırken 3 mağlubiyet aldı. 39 puanla sezonu üçüncü basamakta tamamlayan Develi Belediyespor 12-13 ve 14 Mart'ta Ankara'da yapılacak olan Play Off maçlarında mücadele edecek. Play-Ofuf yarı finallerinin kura çekimi tamamalandı ve program açıklandı. Ankara Beştepe spor salonunda 12-13-14 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak olan maçların programı şöyle:

12 Mart 2021 Cuma Saat 16:30

Develi Belediye spor

Ürgüp spor

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13 Mart 2021 Cumartesi saat 16:30

Develi Belediye Spor

Bursa Karacabey Bel.

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14 Mart 2021 Pazar saat 15:30

Develi Belediye Spor

Ş.Urfa Viranşehir