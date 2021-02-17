Develi beyaza büründü

Develi'de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı gündüz ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Kayseri genelinde etkili olan kar yağışı ile Develi ilçesi de beyaza büründü. Sabah beyazlar içinde uyanan Develili esnaflar dükkanlarının önünü temizlerken, belediye personelleri ise yaya yollarını temizledi. Yağan karın mutluluğunu yaşayan Develili vatandaşlar, "Bu yağan kar Develimize bereket oldu, 2 Gün önce 17 derece sıcaklık vardı şimdi ise lapa lapa kar yağıyor. Allah'a şükür Develimiz bir kez daha bereketlendi, çok da ihtiyaç vardı böyle bir kar yağışına, çok güzel oldu. Uzun aylardan beri gelmemişti böyle bir yağış, beyaz altınımız yağdı çok şükür" dedi.