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Develi beyaza büründü

Kayseri’nin Develi ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar ilçeyi beyaza bürüdü.

Kayseri'nin Develi ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar ilçeyi beyaza bürüdü.



Develi'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz örtüye kapladı. İlçede bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar karla birlikte kendini soğuk havaya bıraktı. Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Kar yağışını büyük bir heyecanla bekleyen vatandaşlarda kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.

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