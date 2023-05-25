Develi Çayırözü İlkokul ve Ortaokulunda bahar coşkusu

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, şube müdürleri ve mahalle sakinlerinin de katıldığı etkinlikte herkes çocukların bahar coşkusuna ortak oldu. Kendileri küçük yürekleri büyük öğrencilerin deprem bölgesindeki çocuklar için topladıkları bağışlar da büyük beğeni topladı.

Etkinli sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler veren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Birbirinden güzel etkinlik hazırlayıp bahar coşkularına bizleri de ortak ettikleri için yavrularımızı ve onları yetiştiren öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyorum” dedi.