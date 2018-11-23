Develi de Öğretmenler Günü Kutlandı

Programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Jandarma Komutanı Özcan Cengiz ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özgür Özgündüz, öğretmen ve Öğrenciler katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Kur'an okunmasıyla başladı. Programda Develi Kaymakamı Murat Duru yaptığı konuşmasında, "Öğretmenlerimize hitaben emek verip kaleme aldığım yazımı ve 24 Kasım Öğretmenler Günü konuşma metnini sizlere sunuyorum, insanın ve toplumların düşmanı olan cehaleti yaktıkları ilim ışığı ile yok eden, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızı fedakarca yetiştiren dünyanın en kutsal, en saygıdeğer mesleğini öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Bildiğiniz gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928'de millet mektepleri başöğretmenliğini seçilmesinin yıl dönümüdür ve 1981 yılından beri be bugüne kadar büyük bir coşku içinde Öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Yıl boyunca birçok zamanlarda özel günleri kutluyoruz ama en değerlilerin başında öğretmenlerimizin günü geliyor, sizlerin günü geliyor. Çünkü Hazreti Ali efendimiz "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" buyurmuş ve bu şerefe nail olan insanlarsınız, bu Şerefe layıksınız ama bu değerli mesleğinde sorumlulukları var o sorumluluklar bir o kadar

Omuzlarınız da çünkü bir anne baba için bu salondaki birçok kardeşimize baktığımız zaman anne baba İnşallah ileride de anne baba olacak, bu toplumun bayrağını taşıyacak insanlarsınız. Bir anne babanın en değerli varlığı evlatlarıdır o evlatlarımızı bizler gözümüzden bile sakınırız ama öğretmenlerimize teslim ederiz, işte bu bu noktada sorumluluklarınız değerli ve önemli bu yüzden sizlere emanet edilen yavrularımızın vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın, ezanımızın özümsemiş bir şekilde yetiştirilebilmesi için büyük bir kaynaksınız ve de büyük bir vebaldesiniz.

O yüzden ben Şu zor coğrafyada etrafımızı düşmanlarla dolu olduğunu ve birlik beraberliğe en çok ihtiyaç olduğu şu anlarda sizlerin Diğerlerine sizlerin kıymetini bir kat daha arttığının inancındayım"diye konuştu. Başkan Cabbar konuşmasının ardından öğretmeni ve dayısı Mustafa Baldığ'ı kürsüye davet ederek elini öptü.

Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, "İçinde bulunduğumuz bu günde müjdecim kurtarıcım Efendim Peygamberim Hazreti Muhammedim ruhuna salatu selam olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu bize bugünü hediye eden baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun ruhu şâd olsun, öğretmen dün olduğu gibi bugünde toplumun vazgeçilmez unsurudur. Biz öğretmenlere düşen görevimizi güzel bir şekilde yerine getirmektir, kadir Türk milletinin evlatlarının emaneti bizim omuzlarımızdadır, annelerin babaların emanetleri, en kıymetli hazineleri yükü bizim omuzlarımızdadır, veballeri bizim omuzlarımızdadır, bize düşen bir sanatkar edasıyla kadim Türk milletinin emanetini öğrencilerimizi nakış nakış işlemek gerekiyor" dedi.

Öğretmenliğe başlayan Şefika Ünal Şişli ve Emir Cevadov öğretmenlik yemininin ardından slayt gösterisi, şiirlerin okunmasından ardından öğretmenler günü münasebetiyle düzenlenen yarışma programında dereceye giren öğrencilere hediye takdim edilmesiyle program son buldu.