Develi Eğitimde Zirve Yaptı

Açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, Develi'den 321 öğrenci üniversiteli oldu.

Açıklanan sonuçlara göre, 11 öğrenci tıp fakültelerini, 13 öğrenci diş hekimliği ve eczacılık fakültelerini, 31 öğrenci çeşitli mühendislik ve mimarlık fakültelerini, 42 öğrenci eğitim fakültelerini, 51 öğrenci iktisadi ve idari bilimler, turizmi ve iletişim fakültelerini, 28 öğrenci ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerini, 30 öğrenci Sağlık bilimleri ve veterinerlik fakültelerini, 5 öğrenci hukuk ve siyasal bilimler fakültelerini, 3 öğrenci havacılık ve uzay bilimler fakültelerini ve 150 öğrenci önlisans programlarını kazandı. "Birinci önceliğimiz yavrularımızın eğitimi olacaktır" ifadelerini kullanan Develi Kaymakamı Murat Duru, “Sayısal olarak böyle başarı geçtiğimiz yıl ve bu yıl itibarıyla Develimizde ilk defa gerçekleşmiştir. Bu yıl toplam 321 yavrumuz Üniversiteli olmuştur. 4 yıl 4 ay önce Develimizde göreve başladığımda birinci önceliğimiz yavrularımızın eğitimi olacaktır demiştim. Yine eğitimdeki farkı iki yıl sonra hep birlikte görürüz demiştim. Yavrularımızın eğitim için söylediklerimizi gerçekleştirmemiz konusunda Develimizin güzel insanları hemşerilerime bizleri mahçup etmediği için Mevlama şükür ediyorum. Bu vesileyle bu muhteşem başarıda destekleriyle emeği geçen Develi belediye başkanımıza, iyi bir eğitimci ve yönetici olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, değerli okul müdürlerimize ve eğitim camiamızın bütün fertlerine, velilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Develimizde de şuana kadarki görev sürecimizde Develi Belediyemizle, ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle, okul müdürlerimizle , baştacı dediğimiz öğretmenlerimizle, velilerimizle ve diğer paydaşlarımızla beraber ekip çalışması ile yavrularımızın başarısı için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Bundan sonra da yavrularımızın ahlaklı, inançlı ve her yönüyle donanımlı yetişmesi için var gücümüzle çalışmaya ve mücadeleye devam edeceğiz” dedi.