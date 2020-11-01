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Develi Erciyesspor kuruldu

Kayseri’nin ilçesi Develi’de yeni spor kulübü kuruldu.

Kayseri'nin ilçesi Develi'de yeni spor kulübü kuruldu. Kulübün ismi Develi Erciyesspor olurken, renkleri ise Lacivert Beyaz olarak tescillendi.


Kulüp faaliyetlerine ilerleyen günlerde başlayacak olan Develi Erciyesspor'da Kulüp Başkanlığını Yılmaz Özalp üstlenirken Develi Erciyesspor Kulübünün yönetimi ilerleyen günlerde belli olacak.


Tamamı Develilerden oluşacak yönetim ve futbolcu grubu Develi'de futbol branşında faaliyet gösterecek.


Develi Erciyesspor kulübünün kurucu yöneticileri Yılmaz Özalp, Kerem Özdemir, Ali Pusatlıoğlu, Ali Törk, Arif Toker, Şükrü Dost, Mustafa Kolay, Nedim Dal, Hasan Erol oldu.


Develi Erciyesspor Kurucu Başkanı Yılmaz Özalp yaptığı açıklamada, “Develi'de futbola dair yeni şeyler söylemek istiyoruz. Yıllardır Develi'de amatör futbola emek veren kıymetli isimlerle bir araya geldik, geleceğiz. Develili gençlerimizi spora kazandırmayı hedefliyoruz. Hem yönetim kadrosu hem de futbolcu kadrosu tamamen Develili olacak, bu sayede gerçek anlamda Develinin bir takımı olacağız, Develi ve Develili gençlerimiz için mücadele edeceğiz” dedi.

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