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Develi Erciyesspor'dan Başkan Cabbar'a ziyaret

Kayseri’nin Develi ilçesinde yeni kurulan Develi Erciyesspor Kulübü, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret etti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yeni kurulan Develi Erciyesspor Kulübü, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.


Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a adının yazıldığı hediye eden Kulüp Başkanı Yılmaz Özalp ve kulüp yöneticilerine nezaketlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Cabbar; "Tescillenen lacivert-beyaz formasıyla 1. Amatör ligde mücadele edecek Develi Erciyessporumuza başarılar diliyorum. Develimizde spor gerçekten seviliyor. İnşallah bizler de Develi Belediyesi olarak takımımızın başarılı olması için elimizden gelen desteği sağlayacağız. Develimizde sporun yaygınlaşmasına katkı sağladıkları için yönetimi ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum” dedi.


Kulüp yöneticileri de Başkan Cabbar'a göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini ilettiler.

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