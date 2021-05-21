Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan 'hibe' teşekkürü

Develi Esnaf ve Sanatkârlar odası Başkanı Mehmet Somuncu, esnaf verilen hibe desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Verilecek hibenin devamını beklediklerini kaydeden Somuncu, "Pandemi nedeniyle zor zamanlar geçirmekteyiz esnaf odası olarak üyelerimizin haklı sitemlerini geçmişte dile getirmiş ve devlet tarafından acil destek yapılması gerektiğini çağrısında bulunmuştuk. Tarafımızdan ve üst kuruluşumuz tarafından yaptığımız çağrıya Cumhurbaşkanımız gerekli teveccühü göstermiş ve 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği yapılacağını duyurmuştur. Hibe desteği kararnamesi 21 Mayıs itibariyle Resmi Gazetede yayınlanmış olup, detaylarının Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmesini beklemekteyiz. Detaylar belli olduktan sonra odamız tarafından gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Hibe desteği için esnaf ve sanatkarlarımız adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah devamını bekliyoruz" dedi.