İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Develi Gazi ve Sarıca Mahallelerinde yol çalışması

Develi’de Gazi ve Sarıca Mahallelerinde yol çalışmaları devam ediyor.

Develi'de Gazi ve Sarıca Mahallelerinde yol çalışmaları devam ediyor.


Gazi Mahallesinde devam etmekte olan doğalgaz çalışmalarından dolayı zarar gören cadde ve yollarda kumlama-ve sıkıştırma yaparak oluşan aksaklıkların önüne geçen ekiplerin yanı sıra bir diğer ekip de Sarıca Mahallesinde kış yağışlarından oluşan çamurlanma sebebiyle mahalle aralarında kumlamam ve sıkıştırma yapan ekipler daha sonra tesviyesini de yaparak mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirdi. Ekipler benzer çalışmaların aciliyet durumlarına göre diğer mahallelerde de devam edeceğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.