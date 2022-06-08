Develi İlçe Protokolü KYK kız yurdu sergisini ziyaret etti

Yurtta kaldıkları süre boyunca boş vakitlerini değerlendiren ve sanatsal eserler ortaya koyan öğrencileri ve onlara destek olan yurt yönetimini tebrik eden Başkan Mehmet Cabbar, “Barındıkları yurtta güzel hatıralar bırakan ve kişisel gelişimlerine faydası olan bu kursların düzenlenmesi için Develi Belediyesi olarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.