Develi ilçesinde park halindeki araç kundaklandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde park halinde bulunan ve kundaklanan araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde Yakup Doğan'a ait olan ve park halinde bulunan araç, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kundaklandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Develi İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.