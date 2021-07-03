Develi Kamyoncular Kooperatif Başkanı Demirci oldu

Mehmet Demirci ve Emin Öztürk olmak üzere iki adayla girilen seçimde Mehmet Demirci 56 oy alırken Emin Öztürk 34 oy aldı. Bu sonuç ile 1 yılda 2. kez başkan seçilen Mehmet Demirci; "Bizim ayrımız gayrımız yok, biz Develi Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak biriz. Bir seçime girdik Allah razı olsun 1 yılda bana 2. kez bu görevi verdiler. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.