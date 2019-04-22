Develi Kaymakamı Duru, "Halk Eğitim Kursları Eğitim ve Öğretimin Üç Ayağından Biridir"

Develi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan serginin açılışını yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Halk Eğitim Kursları, eğitim ve öğretimin üç ayağından biridir" dedi.

Develi Halk Eğitim Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Halk Eğitim Kursları Çok önemli kurslar yani eğitimin öğretimin üç ayağı varsa bunlardan bir tanesi de hayat boyu öğrenmedir, hayat boyu öğrenme de halk eğitimlerimiz kanalıyla oluyor yani bura da yaş farkı olmadan herkes bu kursa gelebiliyor gençlerimiz, kızlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız, orta yaşlarımız herkes gelebiliyor" diye konuştu.

Kaymakam Duru, "O yüzden İlçemizin Eğitim ve öğretimi açısından Halk Eğitim çok önemli, şimdi Halk Eğitimlerin açılışlarını biraz daha renkli yapmak istiyoruz yani halk eğitimin yaptığı yüzlerce hatta bini buluyordur 2018 de 166 kurs bu kadar çok kurs açılıyor 4500 kişiye de kurs veriliyor tabi bu çok önemli bir rakam. Bunun duyulması gerekiyor yani bilmeyen vatandaşlarımızın gençlerimizin, bacılarımızın annelerimizin de bilmesi duyması açısından önemli, şimdi bu sene bir değişiklik yaptık Halk Eğitim kursumuzun Binamızın önünde renkli bir açılış yapalım istedik ama biraz havanın azizliğine uğradık ama bundan sonraki süreçlerde böyle renkli güzel bir açılışlar yapıp hem de sizin içinde iyi oluyor tabi ki, bu açılışlarda sizlerin el emeği, göz nuru yapmış olduğunuz şeyleri de İlçemizde ki insanlar görmüş oluyor yani sizin yaptıklarınızı da tanıtmış oluyoruz bundan sonra inşallah öyle yapacağız, arkadaşlarımız da daha çok emek verecek bundan sonra inşallah" ifadesinde bulundu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Arkadaşlar gerçekten güzel bir emeğin sonunda bir sevgi açılışı gerçekleştirilmiş inşallah bizlerde Develi Belediyesi olarak her daim beraberiz yine güzel faaliyetlerde hep beraber olacağız. Biliyorsunuz şuan da içerisinde bulunduğumuz bina FETÖ terör örgütünden bize kalmıştı ama huzurlarınızda başta sayın Kaymakamımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. O gece geldiğimde buraya Sayın Kaymakamım inanın harabe gibiydi ama şuanda böyle güzel ve insanların etkinlikler düzenleyebileceği bir bina haline gelmesinde sizlerin başta çok büyük emeği var. O yüzden ben huzurlarınızdan çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.