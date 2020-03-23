Develi Kaymakamı Duru, "Milletimizin sağlığı için var gücümüzle çalışıyoruz"

Pazar günleri de mesai yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, "T.C. İçişleri Bakanlığımızın 22.03.2020 tarihli ve daha önceki talimat ve genelgelerinde öngörülen tedbirleri Develimiz ölçeğinde uygulanması çalışmalarına etkin bir şekilde devam ediyoruz. Pazar günü olmasına rağmen milletimizin ve insanımızın sağlığı için devletimiz adına var gücümüzle çalışıyoruz. Develimizin güzel insanları hemşehrililerimden istirhamımız hepimizin sağlığı için devletimizin aldığı bütün tedbirlere tam olarak uymalarıdır. Bu tedbirleri sizlere daha önce duyurduk. Devletimizin aldığı bütün kurallara uyacaklarına yürekten inandığım Develimizin güzel insanları hemşehrililerimden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.