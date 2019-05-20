Develi Kaymakamı Duru'dan 19 Mayıs Teşekkürü

yıl kutlamalarının şölen havasında geçmesi münasebetiyle bir teşekkür mesajı yayımladı.

Develi Kaymakamı Murat Duru "Gözümüzü gönlümüzü ziyadesiyle doyuran içeriği oldukça zengin bir programla öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve Develi'nin güzel insanları hemşerilerim ile beraber cennet vatanımızın her köşesinde olduğu gibi Develimizde de Cumhuriyetimizin sahibi gençlerimizin bayramı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramınızı şanına uygun bir şekilde coşkuyla, gururla ve sevinçle kutladık. Bayram programında gençlerimiz kendilerinden emin bir şekilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün manevi huzurunda Cumhuriyetimizin, vatanımızın, ezanımızın, bayrağımızın ve bağımsızlığımızın emin ellerde olduğunu ziyadesiyle göstermişlerdir" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Bu güzel programı hazırlayan Necmiye-Mustafa Maşlak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz müdürüne ve öğretmenlerine, ilçe spor ve milli eğitim müdürlerimize yine Özben Şimşek kardeşime ve halk oyunları hocası İnci kardeşlerime teşekkür ederken, programda görev alan ve programa katılan gençlerimizin de gözlerinden öpüyorum.

Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün, dava arkadaşlarının ve şehitlerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyor ve onları sevgiyle anıyoruz.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin sahibi gençlerimizin bayramını kutluyor, gençlerimizin al yıldızlı al bayrağın altında cennet vatanımızda asla inaçlarından taviz vermeden bağımsız, hür bir şekilde sonsuza dek gençlik bayramlarını kutlamalarını diliyorum. Onları her zaman ALLAH' a emanet ediyor gözlerinden öpüyorum. Mevlam Müslüman Türk Gençliğini Nice 100 yüzyıllara kavuştursun inşallah"