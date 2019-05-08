Develi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı

Develi Kaymakamı Murat Duru; "Her hafta 11 kişilik Develi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerimizle beraber ekonomik ve sosyal yönlerden dezavantajlı insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir araya gelip hakkaniyetli bir şekilde kararlar alarak sosyal devlet olmanın gereği olarak insanlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Bugün yaptığımız toplantıya bilgi edinmesi ve tecrübe olması için Kaymakam Adayı Cafer Ekinci de katıldı. Değerli mütevelli heyeti üyelerimize hakkaniyeti tesis etmemizde bizlere yapmış oldukları katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi.

Toplantıya Develi Kaymakamı Murat Duru'nun yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve mütevelli heyeti katıldı.