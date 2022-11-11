Develi muhtarları Çanakkale Yolcusu

Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi ve Öksüt Madenciliğin destekleriyle düzenlenen 'Develi Muhtarları Ecdad Yolunda' Çanakkale ve Bursa kültür turu dualarla Develi Belediyesi önünden yola çıktı.

Devletle halk arasında köprü vazifesi gören muhtarların bu kültür turunun kendileri için hem tarih birikimlerini hem de motivasyonlarını artıracağını belirten Kaymakam Tunç; “Muhtarlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi. Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da muhtarlara kazasız belasız yolculuk dileyerek; "Mahallelerimize hizmet etmek için her daim istişare halinde olduğumuz muhtarlarımızın hem birlik ve beraberliklerini artıracak hem de tarihimizin en önemli iki şehri olan Bursa ve Çanakkale'yi tanıma fırsatı sağlayacak olan bu gezimizin hayırlı olmasını diliyor; desteklerinden dolayı da Öksüt Madenciliğe teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.