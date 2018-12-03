Develi protokolü işitme engellileri ziyaret etti

Develi Kaymakamı Murat Duru ziyaretle ilgili açıklamasında, “Bugün Cemal Nevzer Erciş İşitme Engelileri İlk/Ortaokulumuzu Belediye Başkanımızla ve milli eğitim müdürümüzle ziyaret ederek engelli yavrularımızla ve onların öğretmenleri ile birlikte olduk. Her zaman yakından ilgilendiğimiz gönülleri engelsiz okulumuz öğrencilerine hediyelerini takdim ettik. Yine feragatların en büyüğünü gösteren okulumuz öğretmenleri ile sohbet edip onlara teşekkürlerimizi sunduk. Bir saniye sonrasının garantisi olmayan bu hayatta, bizlerin de bir saniye sonra engelli olabileceğimiz idrakiyle yaşamalıyız ve bütün engellilere bu idrakle yaklaşmalıyız. Rabbim gönlümüzden sevgiyi eksik etmesin inşallah. Çünkü sevgi bütün engelleri aşar” dedi.