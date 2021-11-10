Develi protokolünden güvenlik noktasına ziyaret

İlçe protokolü; Erciyes'te etkili olan kar yağışından dolayı Kayseri yolu üzerindeki güvenlik noktasını ziyaret ederek sürücüleri uyardı. Daha sonra güvenlik noktasında polislerle birlikte sohbet eden Kaymakam Aslan; "Develimizin güvenliği ve selameti için gece, gündüz demeden gayret gösteren emniyet güçlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.