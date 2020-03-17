Develi protokolünden korona virüsüne karşı önlem toplantısı

Tüm dünyanın mücadele ettiği korona virüsü ile ilgili olarak Develi protokolü, Kaymakam Murat Duru'nun öncülüğünde bir araya gelerek ilçede uygulanmakta olan önlemler üzerine istişarelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığının başarılı ve örnek bir çalışma yürüttüğünü belirten Kaymakam Duru, “Devletimizin yürüttüğü önlem politikalarına ilçemizde de harfiyen uyulmaktadır. Vatandaşlarımızın da anlayış ve destekleriyle bu zorluğun da en güzel şekilde üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum” açıklamasında bulundu. Develi Belediyesinin dezenfekte seferberliği başlatmasıyla üzerine düşen sorumluluğu yaptığını ve Develililerin de kendi üzerlerine düşen sorumlulukları yapması gerektiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, “Yeni bir imtihanla karşı karşıyayız. Rabbimden milletimizi, ümmetimizi ve tüm insanlığı bu salgına karşı muhafaza etmesini diliyorum. Ayrıca unutmayalım ki bu salgın alacağımız önlemlerden daha büyük değildir. Biz tedbirimizi alalım, takdiri Rabbimize bırakalım” açıklamasında bulundu.