Develi sağlıklı yaşam için spor yapıyor

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak yapılan antrenmanlarda Develili vatandaşlar yapılan hizmetten oldukça memnun. Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörleri Özben Şimşek, Sami Soysal ve Ahmet Genç nezaretinde taekwondo, kick boks, muay thai, voleybol güreş ve doğa yürüyüşleri gibi birçok branşta eğitim veriliyor. Gençlerin, çocukların milli ve manevi duygularını canlı tutarak bedensel, ruhsal ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmak, spor bilincini ve kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen eğitimler oldukça da verimli geçiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Haftanın 5 günü Develili vatandaşlara spor yaptıran antrenörlerimiz Covid-19'a karşı tüm önlemleri alarak çalışmalarını sürdürüyor. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için tüm vatandaşlarımızın spor yapmaları gerekiyor. Bizlerde bu dönemi vatandaşlarımız için etkin halde geçirmeleri için çaba gösteriyoruz” dedi.