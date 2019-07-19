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Develi Seyrani Kampüsünde Sıcak Asfalt Çalışması Devam Ediyor

Kayseri Üniversitesi’nin en büyük kampüsü olan ve her geçen gün gelişme gösteren Develi Seyrani Kampüsünde sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kayseri Üniversitesi'nin en büyük kampüsü olan ve her geçen gün gelişme gösteren Develi Seyrani Kampüsünde sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Kampüs içerisindeki yollara ve dolmuş duraklarına olan mesafeye sıcak asfalt seriminin yapıldığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Önümüzdeki eğitim-öğretim sezonunda hem İslami İlimler Fakültemize hem de Beşeri İlimler Fakültemize öğrenci alınacak olan kampüsümüz için Develi Belediyesi olarak desteklerimiz devam ediyor. Kampüsümüze yakışır bir görünüm kazandırmak için kampüs içerisindeki bütün yolları ekiplerimiz sıcak asfaltla kapladı. Gerekli çevre düzenlemelerinin de yapılmasının ardında ekiplerimiz hemen Yurt-Kur binamızın çevresinde sıcak asfalt çalışmalarına devam edecekler” açıklamalarında bulundu.

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