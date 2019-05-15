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Develi Şoförler Odası'ndan Birlik ve Beraberlik İftarı

Develi Şoförler Odası tarafından birlik ve beraberliği pekiştirmek adına iftar verildi.


İftara, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Millî Eğitim Müdürü Murat Toprak, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Şoförler Oda Başkanı Mevlana Savaş, Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Mehmet Somuncu ile ilçedeki şoförler katıldı.


Şoförler Oda Başkanı Mevlana Savaş, "Ramazan ayı münasebetiyle birlik beraberliğimizi pekiştirmek adına, Şoförler Odası olarak şoför kardeşlerimizle bir araya gelmek için iftar programı düzenledik. Bizi kırmayarak davetimize icabet eden Develi Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Birlik Başkanımıza, Oda Başkanlarımıza ve şoför kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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