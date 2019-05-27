Develi ilçesinde bulunan Fahri Mor Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri 'Develi Staj İçin Avrupa'ya gidiyor projesi çerçevesinde Avrupa'nın sayılı mutfak okullarından SOS A SOU(Prag)'da staj yaptı.

Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Ulusal Ajans tarafından 2018 yılı içerisinde 2018-1-TR01-KA102-054448 Proje numarasıyla kabul edilen “Develi Staj için Avrupa'ya gidiyor” isimli Proje kapsamında 10 kişilik grup 08-21 Nisan 2019 tarihlerinde ÇEKYA-Prag'da Erasmus+ staj programına katıldı. Proje kapsamında okul müdür yardımcısı Ali Arslan ve branş öğretmeni Kadir Çakmak ile Yiyecek İçecek bölümü 8 öğrenci ile toplam on kişilik grup Avrupa'nın sayılı mutfak okullarından sayılan SOS A SOU(Prag)'da 14 günlük staj eğitimi ile program kapsamında sertifika ve Europass belgesi aldı.