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Develi Ülkü Ocakları Ramazan'da Yüzleri Güldürüyor

Develi Ülkü Ocakları Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.


İhtiyaç sahipleri için hazırlanan Ramazan Kolileri Ülkü Ocakları Teşkilatı olarak adreslerine ulaştırıldı. Yüzleri güldürmeye devam eden Ülkü Ocakları Teşkilatında bulunan ihtiyaç sahibi kişilere bayram hediyesi olarak ayakkabı hediye edildi. Ülkü Ocakları Develi İlçe Başkanı Murat Doğu: “Yaralılara merhem olalım diye çıktığımız bu yolda, Allah yardımcımız olsun, yaptığımız hayırları kabul eylesin inşallah” dedi.

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