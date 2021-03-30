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Develi 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' dedi

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı kırmızı çizgi uygulamasına Develi’de katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı kırmızı çizgi uygulamasına Develi'de katıldı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" dedi, hazırlıklar başladı.


Dün Develi'de başlayan hazırlıklar kapsamında yaya geçitleri kırmızıya boyandı.


30 Mart salı (bugün) günü yurt genelinde 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' denilerek yapılan farkındalığa Develi'de katıldı.


Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanı Mahmut Kılınç, Jandarma - Polis ekipleri ve öğrencilerin katıldığı farkındalık programında öğrenciler 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' ve 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' pankartları açtı.

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