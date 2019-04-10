Develi'da Polis Haftası Kutlamaları Devam Ediyor

yılı münasebetiyle Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü Develi meydanında bir program düzenlendi.

Programa Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özgür Özgündüz, İlçe Jandarma Komutanı Özcan Zengin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak,Siyasi Parti Temsilcileri,STK Temsilcileri, Emniyet Mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Program Develi İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özgür Özgündüz'ün çelenk koyması saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Develi İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özgür Özgündüz günün anlam ve önemini anlatan konuşmasında, "Kuruluş yıl dönümünün münasebetiyle yapmış olduğumuz kutlamanın onur ve kıvancını yaşıyoruz, bu sevincimizi birlikte paylaşma nezaketini gösteren sizlere şahsı ve mensubu olmaktan gurur duyduğum teşkilatım adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 174. Yıl dönümü kutlama törenimize hoş geldiniz, ilk defa polis adı verilen gerçek anlamda teşkilatımız 10 nisan 1945 tarihinde polis nizamnamesiyle kurulmuştur. Polis ana yasa kanunlar tüzükler yönetmeliklerin kendisine verdiği yetki ile cesaretle, fedakarlıkla gece gündüz demeden görevini yapmaktadır, devletin bekası huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını feda etmekten çekinmemektedir" dedi.

Özgündüz, "Suçun işlenmesini önlemektir, eğer bir suç işlenmiş ise delileri ile ve şüphelileri tespit ederek yakalayıp Cumhuriyet Baş Savcılığına teslim etmek adli görevidir. Başta FETÖ, PKK, DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkin mücadele kararlılığımız, gençliğimizin belası uyuşturucu ile mücadele, trafik terörü ve kadına şiddeti önleme öncelikli görevlerimiz arasındadır, bunlarla mücadele eksiksiz olarak devam edecektir" ifadesinde bulundu.

Polis Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere hediye takdim edildi.