Develi'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı Düzenlendi

yıl dönümü münasebeti ile tüm yurt genelinde olduğu gibi Develi ilçesinde anıldı.

Develi ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı çelenklerin Atatürk heykeline sunulmasıyla başladı. Saat 9.05'de siren sesleri eşliğinde durulan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma programı Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde devam etti. Develi Kaymakamlığı ve Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu anma programına Kaymakam Mehmet Tunç, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Jandarma komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, STK'lar, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini anlatan Edebiyat Öğretmeni Muharrem Coşkun; "Aslında dünyadayken bir eser bırakanlar ölüyor mu? Yoksa hala yaşamaya devam mı ediyor? Yine onun aramızdan ayrılışının seneyi devriyesi olan bir 10 Kasım sabahında daha bir araya geldik. Artık bu günü bir anlam ve matem günü olmaktan çıkartarak, bize bıraktığı eserlerin zenginleştirilmesine ve yeni nesillere daha iyi anlatılmasına vesile kılmak en yegane görevimiz olmalıdır. Çünkü Gazi hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemişti. Hiçbir davasından vazgeçmemişti. 23 Nisan 1920 Ankara'da Büyük Meclis açılıyor, memleketin her tarafından milletvekilleri geliyor. Vekillerin bazıları memleketin o zamanki durumu itibariyle; Ankara'da ne bir ordu, ne bir hazine, ne yatacak bir otel, ne sıcak yemek, hiçbir şeyin olmadığını görünce bazılarına bu dava zor olmuş olacak ki ümitsizliğe düşüp memleketlerine dönmeye karar veriyorlar. bunun üzerine gazi yaptığı konuşmada 'işittim ki bazıları yoksulluğumuzu bahane ederek memleketlerine dönmek istiyorlarmış, hepiniz kararınızda hürsünüz, hatta hepiniz bile gidebilirsiniz. Ben bu kutsal davaya inanmış asker Mustafa Kemal olarak malzerimi bir elime, bir elime de bayrağı alıp bu şekilde elma dağına çıkar tek kurşunum kalıncaya kadar vatanı müdafa ederim' diyor" ifadelerini kullandı.

Anma programı; şiir dinletisi, video gösterisi, 10 Kasım oratoryosu, Atatürk'ün sevdiği türkülerin okunması, 10 Kasım resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.