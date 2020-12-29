Develi'de 12 bin ceviz ağacı dağıtıldı

Ceviz ağaçları, Şehir Mezarlığı başta muhtarlar olmak üzere talep eden Develililere belediye ekiplerince dağıtıldı. Daha yeşil Develi için ağaçlandırma ve fidan dağıtma çalışmalarına sürekli devam edileceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Her konuda olduğu gibi Develimizin yeşillendirilmesinde de bakanlığımızın imkanlarını bizlere ulaştıran Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı hemşerimiz Mustafa Aksu'ya hemşehrilerim ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.