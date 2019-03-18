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Develi'de 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Töreni Gerçekleştirildi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği nedeniyle Develi ilçe meydanında tören düzenlendi.


Develi ilçe meydanındaki törende Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu. Törene Develi Kaymakmı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Siyasi Parti Temsilcileri, STK'lar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Günün anlam ve önemine ait konuşma yapan Assubay Çavuş Ali Çoban "Bugün Türk adının dünyaya duyurulduğu andan itibaren şanlı Türk Bayrağımızı yer yüzünün bir çok noktasına taşıyanların Türk yurdu, Türklük, İslamiyet ve kutsal topraklarımızı korumak adına bedenlerini bu mübarek toprağa koyduğu gündür. Bugün git evladım yıllarca ben onsuz kalayım, şu yaralı bağrıma kara taşlar basayım, haydi oğlum haydi git, ya Gazi ol yada Şehit diyerek eline kına yakarak asker ocağına gönderdiği oğlunun tertemiz alnını öperek son yolculuğuna uğurlayan aziz Şehit anaları, babaları, eşleri ve çocuklarının gurur günüdür " dedi.

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