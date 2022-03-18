Develi'de 18 Mart coşkusu

18 Mart Çanakkale Zaferi, Kayseri'nin Develi ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Çelenk programı ile başlayan Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliğine İlçe Kaymakamı Sinan Aslan, belediye başkan vekili Mehmet Güçlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Büyükkömürcü, İlçe Müftüsü Emin Patan, İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu, siyasi parti temsilcileri öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini anlatan Jandarma Astsubay Çavuş Ahmet Katman; “Bugün burada tam 107 yıl önce canlarını verme pahasına, sevdiklerini arkada bıraktıklarını ve bir daha göremeyeceklerini bilip sırf bir millet yaşasın, bir çocuğun yüzü özgürlük içinde gülsün, sırf bir anne evladı için bir daha göz yaşı dökmesin diye Çanakkale mevzilerinde göğüs göğüse çarpışıp bize daha iyi bir gelecek verebilmek için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anmak için toplanmış bulunuyoruz. Bir savaş düşünün; aylardır süren, dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir savaş. Yarım milyona yakın kayıp, savaş alanında havada çarpışan ve metre kareye düşen 6 bin mermi. İşte tüm bu zorluklara rağmen kazanılan bu savaşta hayatlarını kaybeden şehitlerimiz için buradayız. Azim ve kararlılığı ile dünyaya nam salmış bir millet, konu vatan toprağına geldiği zaman ya zaferi seçer ya da ölümü” ifadelerini kullandı.

Etkinlikler; Ahmet İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin düzenlemiş olduğu programla devam etti. Mustafa Aksu Kültür Merkezinde ki program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ahmet İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Adem Gülhan, programda yaptığı konuşmada; “Bir toprak parçasının vatan olması, vatan olarak kalması kolay değildir. Vatan bedel ister bu bedel candır, kandır, Vatan için çalışmak gayret etmek ter dökmektir. Şair ne güzel ifade etmiş; 'sahipsiz olan memleketin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır'. Ecdadımız doğusundan batısına kuzeyinden güneyine din, toprak, namus, bayrak ve bağımsızlık için bir olmuş yurdumuzu düşmanlara karşı korumuş, kanlarının son damlasına kadar savaşmışlardır. Bizler; atalarımızdan bize emanet bırakılan bu vatanı korumak için üzerimize düşen her şeyi yapmakla mükellefiz" dedi.

Programın devamında video sunumları, asker mektupları, bir komutanın ağzından şehitlik ve şehadet, öğretmenlerin gözünden Çanakkale Zaferi, şiirler ve türküler okunması gibi etkinlikler yapılırken; düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de hediyeleri takdim edildi.