Develi'de 19 Mayıs kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

Kayseri'nin Develi ilçesinde; Cumhuriyet meydanında düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Develi Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Cumhuriyet Başsavcısı İlteriş Altıntaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı program İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin sunulması ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Develi İlçe Gençlik Spor Müdürü Adem Demir; "19 Mayıs 1919 milletimizin umudu olarak Samsunda başlatılan istiklal mücadelemizin 104. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Aziz milletimizin her bir ferdi bu vatanın bizlere şanlı ecdadımızın bir emaneti olduğu şuuru içindedir. Bu millet yüz yılı aşkın bir zaman boyunca iftihar ile taşıdığı aziz emaneti layıkıyla geleceğe taşımak noktasında bugün her zaman olduğundan daha kararlı ve azimlidir. Her alanda yerli ve milli atılımlarla ülkemizi layık olduğu seviyelere çıkaracak motivasyonun kaynağı milli mücadele ruhumuzdur. Bu tarihi gün ayrıca geleceğimizin güvencesi sevgili gençlerimizin akıl, duygu, sağ duyu, fedakarlık ve istikbalimize sahip çıkma sorumluluğunu aldığı gündür" ifadelerini kullandı.

Program, şiirlerin okunmasının ardından Taekwondo Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Özben Şimşek'in öğrencileri ile yaptığı gösteri ile devam etti. Öğretmen ve öğrencilerden oluşan Develi müzik grubunun müzik dinletisi program katılımcılarını mest etti. Halk oyunları ve Atatürk burada gösterisinin ardından halat çekme yarışması ile program son buldu. Program sonunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.