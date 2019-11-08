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Develi'de 20 bin fidan dikimi öncesinde istişare yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 11 Kasım günü Türkiye genelinde 11 milyon ağacın toprakla buluşacağı etkinlikle ilgili olarak Develi ilçesinde istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 11 Kasım günü Türkiye genelinde 11 milyon ağacın toprakla buluşacağı etkinlikle ilgili olarak Develi ilçesinde istişare toplantısı gerçekleştirildi.


Develi Kaymakamı Murat Duru'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 11 milyon ağacın buluşacağı etkinlikte Develi'de 20 bin fidan toprakla buluşacak. İlçe protokolü ile toplantı yapan Kaymakam Murat Duru, "Devlet milletle birlikte çevre için büyük bir proje yürütüyor. Belediyemiz başta olmak üzere tüm kurumlarımızın üzerine düşen görevleri yeniden hatırlatarak hiçbir aksaklığın yaşanmaması için tedbirler aldık. Develili hemşerilerimi bu güzel etkinliğe davet ediyorum” açıklamasında bulundu.

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