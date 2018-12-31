Develi'de 2018 yılında 518 çift evlendi

Develi Belediyesi evlendirme memurluğunca 2018'de 15 çifti yabancı uyruklu olmak üzere 518 çiftin nikâh işlemi gerçekleştirildi.

Fırsat buldukça çiftlerin nikahına katılarak nikahlarını kendisi kıyan ve onların bu mutlu anlarında yanlarında olmak isteyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerinin mutlu anlarında yanlarında olmak bizleri de mutlu ediyor. Kurdukları yuvanın kendilerine ve yavrularına huzur kaynağı olması için evlenen bütün çiftlerimize yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye ediyoruz. Peygamberimizin mübarek sünneti ve medeniyetimizin en güçlü müessesesi olan evliliğe 2018 yılında 518 çiftimizin evet demesinden dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Boşanmaların hızla arttığı böylesi bir dönemde evlenen bütün gençlerimize iki cihan saadeti diliyor, dinine, vatanına bağlı evlatlar yetiştirmelerini niyaz ediyorum” dedi.