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Develi'de 2019 yılının ilk Muhtarlar Toplantısı yapıldı

Develi’de yılın ilk Muhtarlar Toplantısı yapıldı.

Develi'de yılın ilk Muhtarlar Toplantısı yapıldı.


Develi muhtarları, İbrahim-Keziban Kocatürk Sosyal Hizmet Merkezi Binası Konferans Salonunda Develi Kaymakamı Murat Duru'nun öncülüğünde Develi'deki kurum amirleriyle bir araya gelerek mahalleleri hakkındaki taleplerini ileterek fikir alışverişinde bulundu.


Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü 'nün de katıldığı toplantıda özellikle ilçeyi etkisi altına alan kar yağışlarından sonra oluşan aksaklıkların giderilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Muhtarlarla birlikte oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı toplantı sonrasında Develi Kaymakamı Murat Duru, “Develimizi kalkındırmak, problemlerini çözmek adına bir araya geldiğimiz toplantıya katılarak fikir ve düşüncelerini belirten bütün mesai arkadaşlarıma ediyorum. Her ay bu toplantılarımızı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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