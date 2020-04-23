Develi'de 23 Nisan etkinlikleri

Kayseri'nin Develi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, bu yıl dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle yapılamadı. İlçede cumhuriyet meydanında Atatürk anıtına çelenk sunma programı gerçekleştirildi. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, okul müdürleri ve bir grup öğretmenlerin katıldığı çelenk sunma töreninde sosyal mesafe kuralına da dikkat edildi.

Çelenk sunma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.