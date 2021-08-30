Develi'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

yıldönümü yurdumuzun her yerinde olduğu gibi Develi'de de kutlandı.

Cumhuriyet meydanında düzenlenen program; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunması, Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediyesinin Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti. Asb. Çvş. Muhammed Ayverdi günün anlam ve önemini belirten konuşmasının arından Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi öğrencilerinden Hatice Güler 'Ordunun Duası' adlı şiiri okudu. Ağustos Ayı'nın Türk'ün zafer ayı olduğunu belirten Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru konuşmasında; "Tarihi zaferlere dolu olan aziz milletimizin en önemli bayramlarından olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” açıklamasında bulundu.

30 Ağustos'un vatan topraklarının kurtuluşunu ve bağımsızlığı müjdelediğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise “Bize bu zaferi armağan eden kahraman şehit ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum” açıklamalarında bulundu. Program daha sonra Develi İlçe Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile sona erdi.