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Develi'de 30 bin fidan dağıtıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün destekleriyle Develi Belediyesi ekipleri tarafından şehir mezarlığında 30 bin çam fidanı dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün destekleriyle Develi Belediyesi ekipleri tarafından şehir mezarlığında 30 bin çam fidanı dağıtımı yapıldı.


Daha yeşil Develi için fidan dağıtımına sosyal medya hesaplarıyla ve anonsla davette bulunan Develi Belediyesi, muhtarlar başta olmak üzere Develililere çam fidanı dağıttı. Mahallelerini ve çevrelerini ağaçlandırmak adına programa yoğun şekilde katılmalarından dolayı Develililere teşekkürlerini ileten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Daha yeşil Develi için fidan dağıtımı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu hususta her zaman bizlerin destekçisi olan İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, dağıtılan fidanların büyüyüp-gelişip ağaç olarak Develimize nefes olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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