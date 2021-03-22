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Develi'de afet ve acil toplanma alanları belirlendi

Develi Belediyesi tarafından 15 farklı noktaya ’Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı’ oluşturuldu ve toplanma alanı levhalarının dikim işlemleri de tamamlandı.

Develi Belediyesi tarafından 15 farklı noktaya 'Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı' oluşturuldu ve toplanma alanı levhalarının dikim işlemleri de tamamlandı.


Belirlenen bu yerler, afet sonrasında veya herhangi bir tehlike anında vatandaşlar tarafından acil toplanma alanı olarak kullanabilecek. Deprem sonrası artçı sarsıntılar devam edeceğinden, yetkililerin 'Evinize Girebilirsiniz' talimatı verilene kadar bu alanlarda bulunulması önem arz ediyor. Ayrıca vatandaşlar e-devlet hizmetini kullanarak 'Acil Toplanma Alanı'nın sorgulanması halinde mahallesinde bulunan toplanma alanlarını öğrenebilecek. Ayrıca tabela üzerinde bulunan karekod yardımı ile de toplanma alanı hakkında da bilgi sahibi olabilecekler. Toplamda 15 adet olan “Develi Toplanma Alanı”nın listesi şöyle;


Muammer Kocatürk İÖO - Yeni Mahalle


Cumartesi Pazarı - Harman Mahallesi


Ahmed İslamoğlu AİHL - Harman Mahallesi


M. Akif Ersoy Mahallesi Park - Harman Mahallesi


Ahmet Adaçoğlu Park - Y. Fenese Mahallesi


Fatih İÖO - Fatih Mahallesi


Develi Meydan Park - İbrahimağa Mahallesi


Cesarettin Kocatürk İÖO - Yeni Mahalle


Develi Stadyum - İbrahimağa Mahallesi


Turan Köylüoğlu İÖO - Yeni Mahalle


Muhsin Yazıcıoğlu Park - Aşağı Everek Mahallesi


75. Yıl Saray Halı İÖO - Güney Aşağı Mahallesi


100 Evler İlköğretim Okulu ve Park - 100 Evler Mahallesi


Saray Halı İÖO - Güney Aşağı Mahallesi


Merkez Selçuk İÖO - Yedek Mahallesi

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