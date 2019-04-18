Develi'de Ağaç Dikme Etkinliği Düzenlendi

Etkinliğe Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Jandarma Komutanı Özcan Zengin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özgür Özgündüz ve Öksüt Madencilik Genel Müdürü Alper Sezener katıldı. Etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Öksüt Madencilik Genel Müdürü Alper Sezener fidan dikmenin önemi ve çevre duyarlılığı ile alakalı bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ağaçlar toprakla buluşturuldu.